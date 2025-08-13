Operativo de Tránsito: la Municipalidad refuerza los controles a motocicletas

Con el objetivo de que los conductores respeten las normas viales, la Municipalidad de Salta sigue reforzando operativos de Tránsito.

En esta oportunidad, el personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se centró en las motocicletas. Esta mañana se realizó un control en zona San Luis, Ruta 51, donde se verificó que los motociclistas tengan los papeles en regla, usen casco y lleven las luces encendidas.

«En el inicio de la gestión, solo 3 de cada 10 motociclistas usan casco, mientras que ahora lo utilizan 7 de cada 10. Nuestra meta es llegar a que el 100 % de los conductores lo lleven puesto», explicó el secretario de Tránsito, Matías Assennato.

Desde el área remarcaron que el principal objetivo es que la gente tome conciencia y respete su vida y la de los demás.

Además, aseguraron que estos controles continuarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad y de manera sorpresiva.