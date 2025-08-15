 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Así funciona el servicio de Saeta este fin de semana

Este viernes todas las líneas de los once municipios que componen el Área Metropolitana trabajan con diagrama horario de días sábados.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo. Los corredores urbanos y metropolitanos del área Metropolitana cumplirán horarios similares a los de un día sábado.

Se recuerda a los usuarios que se encuentra disponible SAETA APP que permite observar en tiempo real la ubicación de los coches dentro del mapa de su recorrido. De este modo cada usuario podrá estimar el tiempo de espera hasta la llegada del coche a su parada. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android y iOS.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO