Feria de Arte Salta 2025: abiertas las inscripciones para galerías

La Feria de Arte Salta (FAS) anuncia la apertura de inscripciones para su segunda edición, que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre de 2025 en el Condominio La Trinidad, San Lorenzo Chico. Las galerías interesadas ya pueden completar su formulario de inscripción y consultar las bases y condiciones a través del enlace oficial.

En 2024, FAS se consolidó como la primera feria regional del NOA dedicada al arte contemporáneo, con un éxito que superó todas las expectativas: más de 7.600 visitantes provenientes de distintas provincias, 257 artistas participantes, cerca de 300 obras vendidas y una destacada cobertura en medios nacionales como Clarín, La Nación, Radio Mitre, Infobae y El Ojo del Arte. Durante cuatro jornadas, la ciudad de Salta vivió una auténtica fiesta cultural, que conectó a artistas, galerías, coleccionistas y público general en un mismo espacio.

Organizada por AccionArte junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta y Proyecto Norte, FAS tiene como objetivos promover el arte y la cultura del Noroeste Argentino, apoyar a artistas y galerías, impulsar el turismo cultural y posicionar a Salta en el circuito nacional e internacional de ferias de arte. En esta segunda edición, bajo el lema ¡COMPRA ARTE, ACTIVA CULTURA, VISITA FAS!, se espera superar la convocatoria anterior y ofrecer una experiencia artística de alto impacto cultural y social.

Las galerías podrán enviar su postulación hasta el 15 de septiembre de 2025. Toda la información sobre requisitos, plazos y proceso de selección se encuentra disponible en el enlace oficial de inscripción, que también incluye las bases y condiciones de participación.

Link para consultar bases y condiciones en culturasalta.gov.ar