Comenzaron los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducir en la UNSa

La Municipalidad, por medio de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, acercó la realización del trámite de la Primera Licencia a la UNSa (Universidad Nacional de Salta).

En ese marco, esta mañana, los alumnos de la casa de altos estudios que aprobaron la parte teórica, comenzaron a rendir los exámenes prácticos para obtener el carnet de conducir, en el simulador.

Los estudiantes pueden rendir la siguiente etapa hasta el jueves, de 9 a 13, en el simulador que se trasladó hasta la universidad. Además, pueden realizarse el psicofísico en el Móvil de Licencias que también se encuentra en el establecimiento.

«Me parece una gran iniciativa que hayan traído este trámite a las instalaciones de la universidad. A los estudiantes nos facilita mucho el día a día, ya que tenemos que pasar bastante tiempo estudiando. Además, sirve mucho para cuando encontremos trabajo», dijo Santiago, estudiante que rindió en el simulador de manejo esta mañana.

«Cuando vi que el trámite estaba en la UNSa ni dudé y aproveché. Nunca viene mal tener la licencia y es muy necesario», explicó Alesandro, otro alumno de la universidad.

Por su parte, el instructor Ramiro Aguirre, explicó que se espera que muchos de los alumnos que aprobaron la instancia anterior inicien el trámite acomodando sus horarios. Remarcó que el 45% de los que rindieron la parte teórica pasaron a la práctica.

Desde el área se busca descentralizar este tipo de servicios, para que sea fácil de acceder para cualquier sector de la comunidad salteña.