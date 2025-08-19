La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta continúa trabajando para ordenar la circulación y los estacionamientos en diferentes zonas de la ciudad.

En este caso, anunciaron que habrá nuevos espacios de estacionamiento para motos disponibles en el centro salteño. Los mismos se pintarán tanto en el micro como en el macrocentro y quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.

«Buscamos darles su espacio a las motos y también evitar el desorden que genera un vehículo mal estacionado. Ya existen este tipo de estacionamiento pero implementaremos más en el micro y macrocentro y en diferentes locales gastronómicos. Habrá algunos pagos y otros gratuitos», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe destacar que ya existen algunos de estos lugares específicos, otros fueron pintados hace poco tiempo y los faltantes se realizarán en los próximos días.

REALIZADOS

1 VIVRÉ, BICENTENARIO 1364, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS

2 PJE. IBARGUREN, (plaza Alvarado) ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS

3 ESPAÑA ENTRE BALCARCE Y 20 DE FEBRERO, ESTACIONAMIENTO GRATIS DE MOTOS

4 ESTACIONAMIENTO MEDIDO DE MOTOS (HOSPITAL SAN BERNARDO)

5 ALSINA, EN BANCO GALICIA MEDIDO DE MOTOS

6 ALSINA, EN SOHO MEDIDO DE MOTOS

7 CASEROS AL 1866, MOTOS PARA ESCUELA

8 MITRE ENTRE BELGRANO Y GRAL GÜEMES, EXCLUSIVO MOTOS CADETERÍA

9 PASEO GÜEMES Y BICENTENARIO, GRATIS DE MOTOS

10 ALVARADO AL 700, MOTO CADETERIA

11 LEGUIZAMÓN Y 20 DE FEBRERO, MEDIDO DE MOTOS

12 URQUIZA ENTRE PELLEGRINI E ITUZAINGÓ, MEDIDO DE MOTOS

13 URQUIZA 653 ENTRE PEATONALES, MOTOS DE CADETERIA

14 BALCARCE ANTES DE ENTRE RÍOS, MOTOS MEDIDO (UTHGRA)

15 ZABALA Y CATAMARCA, RESERVADO DE MOTOS ANSES

POR REALIZARSE

16 ANICETO, BICENTENARIO Y ANICETO LATORRE

17 ALVARADO ENTRE CÓRDOBA Y LERMA

18 BICENTENARIO Y PASEO GÜEMES

19 LEGUIZAMÓN ENTRE SARMIENTO Y GÜEMES

20 LEGUIZAMÓN ENTRE BICENTENARIO Y VICENTE LÓPEZ

21 GÜEMES ENTRE 20 DE FEBRERO Y 25 DE MAYO

YA EXISTEN

PASAJE ZORRILLA ENTRE PUEYRREDÓN Y VICENTE LOPEZ

GRAL. GUEMES ANTES DE PUEYRREDÓN

ALVARADO ENTRE LAS PEATONALES

URQUIZA ENTRE PELLEGRINI Y JUJUY

PASAJE CASTRO ENTRE BELGRANO Y GÜEMES

