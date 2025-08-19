General Mosconi: Se investiga la muerte de un trabajador

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención ante el reporte del fallecimiento de un operario de 52 años, de una empresa instalada a la vera de ruta nacional 34, en la localidad de General Mosconi, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo.

Tras tomar conocimiento, se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de Medicina Legal en el lugar y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes.

La zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario López, y ambulancias, en protección de la integridad del personal interviniente.

El operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa en el país.

El fiscal Vega señaló que se trabaja en determinar las circunstancias en que se produjo la detonación que terminó con la vida del trabajador y aseguró que se dispusieron todos los recursos pertinentes.