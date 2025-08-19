Alumnos de primaria colmaron la UNSa para el certamen MateSalta

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología promueve el aprendizaje de matemáticas a través de la olimpiada para alumnos del Nivel Primario denominada Mate Salta. Inició con una etapa de entrenamiento dirigida a estudiantes y de capacitación docente con encuentros en distintas localidades de la provincia. Luego tuvo lugar la etapa institucional donde compitieron 16.037 alumnos de 5°, 6 ° y 7°.

El anfiteatro G400 de la Universidad Nacional de Salta fue una de las 13 sedes dispuestas para que los jóvenes lleven adelante esta etapa departamental, de la que participaron alumnos de la capital y departamentos aledaños, mientras en simultáneo se lleva adelante esta nueva instancia del certamen en toda la provincia.

Cabe destacar que los alumnos fueron acompañados por sus docentes, quienes vienen trabajando con los equipos de Mate Salta, y las familias que se acercaron a brindar apoyo.

Estuvieron presentes la titular de la cartera educativa Cristina Fiore Viñuales junto a la Secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, Analía Guardo, quienes transmitieron sus deseos de éxito a los alumnos, y pudieron intercambiar valoraciones de la actividad y su ejecución junto a los docentes allí presentes, y avanzar en planificaciones conjuntas con la UNSa.

"Esta competencia para el Ministerio es muy relevante porque los chicos aprenden en el marco de una competencia, a resolver problemas matemáticos; es una actividad donde prima el respeto entre los alumnos", señaló Guardo. Destacó también que en la instancia final llegan a la ciudad de Salta, "desde departamentos de toda la provincia, conocen a estudiantes de otros lugares y en muchos casos, conocen la capital de Salta y sus principales lugares".

La profesora Daniela de la escuela Indalecio Gómez de ciudad de Salta, definió a Mate Salta como "una actividad enriquecedora para los alumnos y también para los docentes cuya preparación comenzó en abril". Sonia Párraga, docente de la Escuela N°4044 sostuvo que "lo más importante de esta actividad es el razonamiento matemático"..