Continúan los trabajos de construcción del bypass vial de Campo Quijano

Brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, para potenciar el desarrollo productivo. En una primera etapa se extenderá entre la ruta provincial 36 y la ruta nacional 51.

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

Con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y fomentar el desarrollo productivo, el Gobierno de la Provincia avanza en el municipio de Campo Quijano con la construcción del bypass vial que se extenderá entre la ruta nacional 51 y la ruta provincial 36. Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección de Vialidad de Salta, con aportes de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa).

En esta primera etapa de seis kilómetros de extensión, se ejecutan labores de liberación de traza, ensanchamiento de calzada, alcantarillas y otras obras de arte. Cabe destacar que se proyecta una segunda etapa, entre la RP 36 y la RP 24, para alcanzar una extensión total aproximada a los 12 km.

Esta iniciativa permitirá potenciar el crecimiento del sector minero y actividades afines, y el desarrollo de las comunidades del Valle de Lerma y la Puna. Posibilitará mayor agilidad al tránsito de camiones y seguridad vial al crearse un corredor entre la RN 9 – Circunvalación Noroeste/Oeste - RP 24 - Bypass – RP 36 - Bypass - RN 51. 

AM840

FM96.9

