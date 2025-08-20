 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un accidente en moto dejó a una niña de 8 años con lesiones y fue trasladada al hospital

Ocurrió en los primeros minutos de hoy, alrededor de las 0:15, a la altura de la segunda etapa del Barrio Parque Belgrano, zona norte de la ciudad.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El alerta surgió por la caída de los tres ocupantes de una motocicleta guiada por un hombre, quien llevaba a bordo a dos menores. 

Según los informes, una de las niñas introdujo un pie en los rayos de la rueda, lo que provocó la caída. 

La menor fue atendida por traumatismos en los pies y se encuentra bajo observación médica en el Materno Infantil. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO