Un accidente en moto dejó a una niña de 8 años con lesiones y fue trasladada al hospital

El alerta surgió por la caída de los tres ocupantes de una motocicleta guiada por un hombre, quien llevaba a bordo a dos menores.

Según los informes, una de las niñas introdujo un pie en los rayos de la rueda, lo que provocó la caída.

La menor fue atendida por traumatismos en los pies y se encuentra bajo observación médica en el Materno Infantil.



