En Ciudad Judicial comenzó el juicio contra una filicida

El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, la víctima ingresó sin vida al Hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza.

La autopsia determinó que el menor falleció por traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

La acusada Lidia Raquel Cardozo, fue imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas.

El debate estará a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

Cabe destacar que la mujer ya había sido denunciada en el ámbito escolar por una golpiza dada al pequeño, meses antes del crimen.

El padre del menor se constituyó como querellante en la causa.