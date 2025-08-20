El Hospital San Bernardo celebra 65 años de servicio

El Hospital San Bernardo festeja hoy sus 65 años de vida.

Se trata del establecimiento de mayor complejidad de la Provincia y centro de referencia a nivel regional y de países limítrofes.

Fue inaugurado como Policlínico en el mismo día de su Santo Patrono. A partir del 1 de septiembre de 1999, pasó a ser Hospital Público de autogestión.

Desde las 9:00 se realizará un acto en el ingreso principal en Av. José Tobías 69 con la presencia de autoridades provinciales y del equipo gerencial y de salud de la institución, entre otros.

Posteriormente, habrá un desayuno para el personal del nosocomio y, a las 10:30, se oficiará una misa y se hará una procesión con la imagen de San Bernardo Abad.