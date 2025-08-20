 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Hospital San Bernardo celebra 65 años de servicio

El acto central se desarrolla esta mañana en el ingreso principal por calle José Tobías 69 con la presencia de autoridades provinciales y del equipo de salud del nosocomio. A las 10.30, habrá una misa y procesión con la imagen de San Bernardo Abad.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

El Hospital San Bernardo festeja hoy sus 65 años de vida.

Se trata del establecimiento de mayor complejidad de la Provincia y centro de referencia a nivel regional y de países limítrofes.

Fue inaugurado como Policlínico en el mismo día de su Santo Patrono. A partir del 1 de septiembre de 1999, pasó a ser Hospital Público de autogestión.

Desde las 9:00 se realizará un acto en el ingreso principal en Av. José Tobías 69 con la presencia de autoridades provinciales y del equipo gerencial y de salud de la institución, entre otros.

Posteriormente, habrá un desayuno para el personal del nosocomio y, a las 10:30, se oficiará una misa y se hará una procesión con la imagen de San Bernardo Abad.

 

