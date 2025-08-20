Asisten a las familias afectadas por el viento efecto zonda
Se dispuso la intervención en los barrios Palmeritas (zona oeste alta de Salta), Palermo I, Penitenciarios, Villa Chartas y Barrio Isla Soledad, con el objetivo de brindar respuestas concretas y coordinar nuevos refuerzos.
Asimismo, se articuló el trabajo en Atocha, perteneciente al Municipio San Lorenzo, y en La Merced, donde se brindará asistencia específica tras el incendio de una vivienda.
En la ciudad de Salta, se complementó la ayuda municipal mediante la entrega de chapas y alfajías, destinadas a la reposición de techos que fueron afectados por el fenómeno climático.