 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Asisten a las familias afectadas por el viento efecto zonda

Se dispuso la intervención en los barrios Palmeritas (zona oeste alta de Salta), Palermo I, Penitenciarios, Villa Chartas y Barrio Isla Soledad, con el objetivo de brindar respuestas concretas y coordinar nuevos refuerzos.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Asimismo, se articuló el trabajo en Atocha, perteneciente al Municipio San Lorenzo, y en La Merced, donde se brindará asistencia específica tras el incendio de una vivienda.

En la ciudad de Salta, se complementó la ayuda municipal mediante la entrega de chapas y alfajías, destinadas a la reposición de techos que fueron afectados por el fenómeno climático.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO