Retro Noticias

Conducción: Fernando Cáseres

Música Programada

La mejor selección musical.

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Hallaron a un hombre sin vida en Coronel Moldes 

El hallazgo se produjo alrededor de las 9 del sábado.

Salta Hoy

24 / 08 / 2025

 

Durante la mañana del sábado, vecinos encontraron el cuerpo de un hombre de unos 30 años en un rastrojo del barrio El Jardín, en Coronel Moldes. El hallazgo se produjo alrededor de las 9 y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La Policía desplegó un operativo en la zona y trabaja en las pericias para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodearon el hecho.

