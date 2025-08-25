 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este viernes se llevará a cabo un nuevo "Encuentro de Ritmos"

La actividad tendrá lugar el 29 de agosto desde las 17.30 en las canchas del bajo puente Vélez Sarsfield. Participarán las escuelas municipales de zumba y es abierto a todo público. Se espera una gran convocatoria.

Salta Hoy

25 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad, por medio de la Agencia Salta Deportes, sigue realizando diferentes eventos, buscando fomentar la actividad física en la ciudad.

Es por eso que este viernes 29 se llevará a cabo un nuevo «Encuentro de Ritmos». Será a partir de las 17.30 horas en las canchas del bajo puente Vélez Sarsfield.

Participarán las escuelas municipales de zumba y es abierto a todo público. Se espera una gran convocatoria.

Estará a cargo profesores de las distintas escuelas, capacitados para brindar este tipo de clases masivas.

La movida es esperada por los amantes de la actividad física, quienes tendrán la oportunidad de ejercitarse, entrenar y divertirse.

Se solicita a los asistentes concurrir con ropa cómoda y/o de gimnasia y llevar agua para hidratarse.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO