Tensión en el Cabra Corral: el intendente de Moldes salió al cruce con los pescadores

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tensión en el Cabra Corral: el intendente de Moldes salió al cruce con los pescadores

El detonante fue la denuncia pública de un referente del grupo “Salteño y Pescador”, quien cuestionó las limitaciones horarias y acusó directamente a la Municipalidad de haber vendido terrenos.

Salta Hoy

31 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El histórico conflicto en torno al dique Cabra Corral volvió a encenderse tras la publicación del nuevo Reglamento de Pesca Deportiva 2025-2026. Las críticas de un grupo de pescadores por las restricciones horarias derivaron en un duro cruce con el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, y sacaron a la luz viejas disputas vinculadas a tierras, contaminación y controles en la zona.

El detonante fue la denuncia pública de Raúl Cenardo, referente del grupo “Salteño y Pescador” —que reúne a unas 30.000 personas en redes sociales—, quien cuestionó las limitaciones horarias y acusó directamente a la Municipalidad de haber vendido terrenos que, según la ley, no pueden ser privatizados. “El hecho de pescar, para el salteño, es cultural, una tradición. Hoy todo se limita y se golpea el bolsillo de la gente. Además, nos han ido cerrando accesos y hasta el puente mismo tiene bajadas alambradas. La ley es clara, pero el pescador perdió espacio frente al avance de la propiedad privada”, advirtió.

Frente a esas declaraciones, el intendente Carrasco rechazó de plano cualquier irregularidad y defendió la normativa vigente. “La Municipalidad no tiene terrenos en la costa del Cabra Corral, no es nuestra competencia. Los terrenos circundantes pertenecen en su mayoría a privados, como la familia Portal de la Cuesta, que ya eran propietarios antes de la construcción del dique. Los espacios del Estado están bajo control de Recursos Hídricos y custodiados por la Policía Lacustre. Decir que el municipio vende tierras es una acusación infundada”, afirmó.

El jefe comunal también defendió la restricción de pesca hasta las 2 de la mañana, medida que se implementó durante la pandemia y que fue ratificada en conjunto con la Policía Lacustre, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia. Según explicó, el objetivo es “prevenir situaciones de consumo de alcohol en embarcaciones y accidentes en ruta al amanecer”. Además, sostuvo que la norma cuenta con el aval de los dueños de catamaranes que trabajan en el embalse.

Más allá de la polémica puntual, el trasfondo refleja un panorama mucho más complejo: décadas de falta de control, la presencia de pescadores ilegales con redes, la contaminación que arrastran los ríos, la ausencia de repoblación de peces y los asentamientos irregulares en terrenos cercanos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO