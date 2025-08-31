Tensión en el Cabra Corral: el intendente de Moldes salió al cruce con los pescadores

El histórico conflicto en torno al dique Cabra Corral volvió a encenderse tras la publicación del nuevo Reglamento de Pesca Deportiva 2025-2026. Las críticas de un grupo de pescadores por las restricciones horarias derivaron en un duro cruce con el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, y sacaron a la luz viejas disputas vinculadas a tierras, contaminación y controles en la zona.

El detonante fue la denuncia pública de Raúl Cenardo, referente del grupo “Salteño y Pescador” —que reúne a unas 30.000 personas en redes sociales—, quien cuestionó las limitaciones horarias y acusó directamente a la Municipalidad de haber vendido terrenos que, según la ley, no pueden ser privatizados. “El hecho de pescar, para el salteño, es cultural, una tradición. Hoy todo se limita y se golpea el bolsillo de la gente. Además, nos han ido cerrando accesos y hasta el puente mismo tiene bajadas alambradas. La ley es clara, pero el pescador perdió espacio frente al avance de la propiedad privada”, advirtió.

Frente a esas declaraciones, el intendente Carrasco rechazó de plano cualquier irregularidad y defendió la normativa vigente. “La Municipalidad no tiene terrenos en la costa del Cabra Corral, no es nuestra competencia. Los terrenos circundantes pertenecen en su mayoría a privados, como la familia Portal de la Cuesta, que ya eran propietarios antes de la construcción del dique. Los espacios del Estado están bajo control de Recursos Hídricos y custodiados por la Policía Lacustre. Decir que el municipio vende tierras es una acusación infundada”, afirmó.

El jefe comunal también defendió la restricción de pesca hasta las 2 de la mañana, medida que se implementó durante la pandemia y que fue ratificada en conjunto con la Policía Lacustre, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia. Según explicó, el objetivo es “prevenir situaciones de consumo de alcohol en embarcaciones y accidentes en ruta al amanecer”. Además, sostuvo que la norma cuenta con el aval de los dueños de catamaranes que trabajan en el embalse.

Más allá de la polémica puntual, el trasfondo refleja un panorama mucho más complejo: décadas de falta de control, la presencia de pescadores ilegales con redes, la contaminación que arrastran los ríos, la ausencia de repoblación de peces y los asentamientos irregulares en terrenos cercanos.