La XV Feria del Libro de Salta ya tiene fecha confirmada

En 2025, la Feria del Libro de Salta celebra sus 15 años de historia. A lo largo de este tiempo, se consolidó como un acontecimiento central para la industria editorial de Salta y del NOA. Solo en la última edición, más de 40 mil personas recorrieron la feria durante cinco días, lo que confirma su lugar como un espacio clave para el encuentro entre la literatura y la comunidad.

Como cada año, la Secretaría de Cultura abre la convocatoria para participar tanto en la venta de libros como en la programación de actividades, que se desarrollarán del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural. La Feria del Libro es una construcción colectiva que se nutre de la diversidad cultural de la provincia y el compromiso de quienes hacen posible su crecimiento año a año.

Ambas convocatorias estarán vigentes del 11 al 25 de agosto inclusive. Las postulaciones deberán realizarse únicamente a través del formulario online disponible en los respectivos reglamentos. No se aceptarán inscripciones fuera de ese período, sin excepción.

La convocatoria para venta de libros está dirigida a editoriales, librerías, autores y autoras independientes, e instituciones dedicadas a la promoción y comercialización de libros. Las personas seleccionadas accederán a un espacio sin costo dentro del predio ferial.

Por otra parte, la convocatoria para actividades está orientada a escritores y escritoras, editores, gestores culturales y artistas de todo el país. Las propuestas deberán estar relacionadas con el universo del libro y la lectura, incluyendo presentaciones de libros, charlas, talleres o espectáculos escénicos. La selección estará a cargo del Comité organizador, según la pertinencia y disponibilidad de espacio y horarios.

La invitación se extiende a municipios de toda la provincia, a provincias del Norte Grande y a referentes del ámbito literario y cultural de todo el país.

Para más información, se puede contactar al equipo de la Subsecretaría de Gestión Cultural a través del correo promocioncultural@culturasalta.gov.ar, por teléfono al (0387) 4318182 o al 3874 14-7379. Toda la información detallada y los reglamentos están disponibles también en el sitio oficial: www.culturasalta.gob.ar.

