Main Slate está integrado por 34 películas que provienen de 26 países e incluyen dos estrenos mundiales, ocho en Norteamérica y 13 en Estados Unidos. La selección de la Noche de Apertura incluye el estreno norteamericano de Después de la Caza, de Luca Guadagnino; el estreno norteamericano de Padre, Madre, Hermana, Hermano, de Jim Jarmusch es la selección de la Pieza Central y el estreno mundial de Is This Thing On?, de Bradley Cooper es la selección de la Noche de Clausura. Las secciones Actualidades, Enfoque, Reestrenos y Conversaciones se anunciarán en las próximas semanas.

Nuestra tierra es una coproducción entre Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Paìses Bajos y Dinamarca de Rei Pictures, Louverture Films, Pio & Co, Piano Producciones y Snowglobe Films. El guion es de Lucrecia Martel y María Alché.

En octubre de 2009, Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena Chuchagasta en la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina, intentó defenderse a sí mismo y a su gente de ser desalojados por la fuerza de sus tierras por un terrateniente local y dos policías. Como resultado, el hombre de 68 años recibió un disparo y murió, y otros dos miembros de la comunidad resultaron heridos.



Lucrecia Martel

En su primer largometraje documental, extenso y esclarecedor, Lucrecia Martel adopta un enfoque radical de esta trágica historia real, triangulando el juicio por asesinato de los tres hombres, las vidas de Chocobar y sus compatriotas chuchagastas, y el legado colonialista centenario del robo de tierras y propiedades en América Latina. Con un enfoque visual deslumbrante, a veces vertiginoso, para filmar la belleza natural de la tierra en disputa, Martel rinde homenaje cinematográfico a las personas que la historia ha tratado sistemáticamente de borrar.