Este sábado se realizará un gran “Festival Día del Niño” en Villa Esmeralda

Los vecinos y familias disfrutarán de una jornada con juegos, espectáculos en vivo, concursos, sorteos y mucho más. Tendrá lugar el 9 de agosto desde las 14 hs, con entrada gratuita, en el playón ubicado en calle F. Figueroa de Solá, en San Luis.

07 / 08 / 2025

 

En el marco de las celebraciones por el Mes de las Infancias, la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta y la Delegación de San Luis invitan a la comunidad a participar del “Festival Día del Niño”.

Se desarrollará el sábado 9 de agosto, a partir de las 14 horas, en el playón de Villa Esmeralda, ubicado sobre calle F. Figueroa de Solá.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, ofrecerá una tarde cargada de actividades recreativas para compartir en familia: juegos, concursos, sorteos, stands y espectáculos en vivo pensados especialmente para los más chicos.

Habrá invitados especiales que harán de esta celebración una verdadera fiesta.

