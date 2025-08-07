Este sábado se realizará un gran “Festival Día del Niño” en Villa Esmeralda

En el marco de las celebraciones por el Mes de las Infancias, la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta y la Delegación de San Luis invitan a la comunidad a participar del “Festival Día del Niño”.

Se desarrollará el sábado 9 de agosto, a partir de las 14 horas, en el playón de Villa Esmeralda, ubicado sobre calle F. Figueroa de Solá.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, ofrecerá una tarde cargada de actividades recreativas para compartir en familia: juegos, concursos, sorteos, stands y espectáculos en vivo pensados especialmente para los más chicos.

Habrá invitados especiales que harán de esta celebración una verdadera fiesta.