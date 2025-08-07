Murió el músico “El Seba Velázquez” en un choque frontal en la Circunvalación Oeste

Tras el impacto, el joven músico debió ser rescatado por personal de Bomberos y fue trasladado en código rojo por el SAMEC hacia el hospital San Bernardo, donde lamentablemente falleció horas después. La conductora del Toyota, en tanto, logró salir por sus propios medios y fue atendida para descartar lesiones internas.

El director de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, señaló que el choque fue frontal y que los sistemas de seguridad del Toyota evitaron consecuencias mayores para la conductora. "El conductor del vehículo rojo fue asistido de urgencia. La mujer no presentaba heridas visibles", indicó.

Dolor en las redes y en el folclore



“El Seba Velázquez”

Era un artista muy querido en el ambiente del folclore salteño. Su carisma, talento y cercanía con el público lo habían convertido en un referente de las peñas y festivales locales.



Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes se llenaron de mensajes de despedida y consternación. Colegas, amigos y seguidores expresaron su dolor con palabras de cariño y videos que recuerdan sus actuaciones.



La comunidad artística de Salta, una vez más, se viste de luto.

Zona crítica



Vecinos y usuarios frecuentes de la Circunvalación Oeste expresaron su preocupación por la alta siniestralidad en ese tramo. En lo que va del mes, ya se contabilizan al menos dos accidentes graves, incluyendo el del pasado 22 de julio, cuando un auto con cuatro ocupantes (una mujer y tres menores) impactó contra un poste de luz a la altura del río San Lorenzo.