El Gobierno y Unicef hicieron entrega de materiales didácticos en comunidad La Estrella

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia participó de las acciones de acompañamiento a familias que superaron la experiencia de ser evacuadas durante el periodo estival que se vivió este año en Santa Victoria Este. En este marco, se realizó entrega de mochilas equipadas con cuadernos, lápices, crayones y muñecos, entre otros elementos, a niñas, niños y adolescentes de la comunidad La Estrella situada en este municipio.

Los materiales didácticos que incluyen las mochilas constituyen un soporte sumamente fundamental para el desarrollo infantil y tienen como destinatarios centrales a niñas, niños y adolescentes que cursan desde el nivel inicial hasta el sexto grado de la educación primaria.

Formaron parte del encuentro con la comunidad la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradi; la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón; la Subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública; Gabriela Dorigato; la Directora de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales; Belén Chalup; el especialista de Primera Infancia y Salud, Javier Quesada y agentes territoriales dedicados al acompañamiento familiar, a la educación y a la promoción de la salud.