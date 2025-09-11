Fiesta del Milagro: habrá puntos fijos para la atención de animales

En el marco de la fiesta del Milagro, el área de Bienestar Animal brindará una asistencia especial a los perros que se unan a los grupos de peregrinos; como así también a los que marchen desde otras ciudades con los fieles creyentes.

Los perros que caminan largas distancias pueden llegar a sufrir ampollas en las patas o deshidratación; por lo que la atención también incluirá este tipo de afecciones.

Los puntos fijos serán de la siguiente manera:

Sábado 13 y domingo 14, de 8 a 19 hs en:

Plaza 9 de Julio (Mitre y España),

Parque San Martín (plaza Francia entre Córdoba y San Martín)

Aunor

Barrio San Carlos (ingreso)

Domingo 14, desde las 9 hasta que se despeje el lugar

Jockey Club

El Hospital Municipal de Salud Animal,ubicado en la calle Lavalle 542, extenderá el servicio el día sábado de 7 a 19 hs. El día domingo sólo se atenderán urgencias en el horario de 7 a 19. El lunes 15 sólo urgencias de 8 a 14 hs.

En el caso del Centro de Adopción, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio, la atención será los días sábado, domingo y lunes en el horario de 8 a 19 hs.