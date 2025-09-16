 imagen

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Habilitaron la circulación en la avenida Ex Combatientes de Malvinas

La medida beneficia a los usuarios de Saeta de la zona sur.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

Las líneas de colectivo que van hacia los barrios de esta área y el Valle de Lerma regresan a su recorrido habitual.

Sin embargo, las líneas 5B y Troncal Norte-Sur seguirán desviando por la calle Derecho Viejo.

Este desvío se mantendrá hasta que terminen las obras en el acceso a la Ruta Nacional 68. 

Los usuarios pueden consultar horarios y recorridos actualizados en la App Saeta.


 

