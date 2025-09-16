Habilitaron la circulación en la avenida Ex Combatientes de Malvinas
La medida beneficia a los usuarios de Saeta de la zona sur.
16 / 09 / 2025
Las líneas de colectivo que van hacia los barrios de esta área y el Valle de Lerma regresan a su recorrido habitual.
Sin embargo, las líneas 5B y Troncal Norte-Sur seguirán desviando por la calle Derecho Viejo.
Este desvío se mantendrá hasta que terminen las obras en el acceso a la Ruta Nacional 68.
Los usuarios pueden consultar horarios y recorridos actualizados en la App Saeta.