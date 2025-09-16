 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Lograron rescatar a 33 perros extraviados durante la fiesta del Milagro

La Municipalidad solicita a los tenedores o responsables que retiren los canes del Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha del barrio Don Emilio. En dicho lugar, los perros son castrados, vacunados contra la rabia y desparasitados. 

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante la fiesta del Milagro, la Municipalidad desplegó un amplio operativo de bienestar animal que incluyó identificación de perros callejeros o vagabundos con el fin de poder devolverlos a sus tenedores o responsables comunitarios.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, manifestó que “estamos muy satisfechos con los trabajos realizados porque logramos rescatar perros identificados con collares o cintas de colores, esto nos permitirá dar con sus tenedores de manera más rápida”.

“En esta ocasión fueron 33 los perros que se encontraban extraviados en el centro de la ciudad y que fueron trasladados a los caniles del Centro de Adopciones, de los cuales seis ya fueron retirados y dos serán entregados esta misma semana luego de ser castrados”, detalló el funcionario.

“Quiero destacar y agradecer el compromiso de todo el personal del Centro de Adopciones que desde la semana pasada estuvo trabajando con tareas de concientización, de identificación, de vacunación antirrábica, desparasitación y curaciones”, remarcó Díaz.

Es importante destacar que, las personas que reconozcan a sus perros deberán acreditar en el Centro de Adopciones su tenencia mediante alguna foto y DNI para poder realizar el seguimiento del animal.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO