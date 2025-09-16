Lograron rescatar a 33 perros extraviados durante la fiesta del Milagro

Durante la fiesta del Milagro, la Municipalidad desplegó un amplio operativo de bienestar animal que incluyó identificación de perros callejeros o vagabundos con el fin de poder devolverlos a sus tenedores o responsables comunitarios.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, manifestó que “estamos muy satisfechos con los trabajos realizados porque logramos rescatar perros identificados con collares o cintas de colores, esto nos permitirá dar con sus tenedores de manera más rápida”.

“En esta ocasión fueron 33 los perros que se encontraban extraviados en el centro de la ciudad y que fueron trasladados a los caniles del Centro de Adopciones, de los cuales seis ya fueron retirados y dos serán entregados esta misma semana luego de ser castrados”, detalló el funcionario.

“Quiero destacar y agradecer el compromiso de todo el personal del Centro de Adopciones que desde la semana pasada estuvo trabajando con tareas de concientización, de identificación, de vacunación antirrábica, desparasitación y curaciones”, remarcó Díaz.

Es importante destacar que, las personas que reconozcan a sus perros deberán acreditar en el Centro de Adopciones su tenencia mediante alguna foto y DNI para poder realizar el seguimiento del animal.