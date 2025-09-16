Supervisaron el trabajo que se realiza en la División de Antecedentes Personales

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al subjefe de Policía, Walter Toledo, supervisó las distintas tareas que se desarrollan en el Departamento Judiciales y en las oficinas que dependen de esa área.

Avellaneda, destacó la importante labor que se realiza en la División Antecedentes Personales, y remarcó las gestiones que se encuentran en pleno avance en el sistema digital de gestión de trámites lo que permitirá desburocratizar los servicios que se brindan desde la Policía a la ciudadanía con la utilización de herramientas tecnológicas.

En la oportunidad, la jefa de la División, Josefina Jayme Torrez, acompañó el recorrido por los diferentes sectores como Documentación, mesa de entradas, salón de atención para la comunidad, la Sección Dactiloscopía, División Asuntos Judiciales, entre otros.

Destacaron la importancia de recordar a la comunidad en general que ya no deberán gestionar el certificado de residencia, que se conseguía mediante su tramitación en la comisaría más cercana, con la firma de dos testigos.

Para mayor celeridad en la tramitación se simplifica reemplazando el certificado de residencia por la declaración jurada de domicilio por parte del interesado.

La Dirección de Atención al Público se encuentra ubicada en calle Santiago del Estero 725 para gestionar diversos trámites tales como solicitud de Antecedentes Penales y Policiales Provincial y Nacional, certificados de seguridad contra incendios, habilitación para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, credenciales para vigiladores y habilitación de empresas de seguridad privada, gestión de infracciones viales y trámites en el Registro Provincial de Armas de Fuego.

Se recomienda a la ciudadanía solicitar turno con antelación y asistir con la documentación requerida según el trámite a realizar.