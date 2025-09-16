Unidad Carcelaria 1: Finalizaron los alegatos y las réplicas serán el 23 de septiembre

En la vigesimosexta jornada del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, comenzaron los alegatos de las defensas.

El Tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. El Ministerio Público Fiscal actúa a través de la Unidad Fiscal, representada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

La defensa de Manuel Méndez y María Inés Méndez solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Por su parte, la defensa de Rubén Antonio Guaymás reclamó la nulidad absoluta de la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público; la absolución lisa y llana y, de manera subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda respecto del delito de exacciones ilegales. En cuanto al cargo de asociación ilícita, pidió también la absolución lisa y llana.

La defensa de Sergio Faustino Moya requirió la absolución por el beneficio de la duda.

Finalmente, las defensas de Héctor Gustavo Banega e Ivana Marcela Gutiérrez solicitaron la absolución por el beneficio de la duda y, en el caso de Gutiérrez, subsidiariamente, que se le conceda la prisión domiciliaria.

Tras finalizar los alegatos de las defensas, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, en que iniciarán las réplicas. Se prevé que el veredicto se dicte el martes 30.