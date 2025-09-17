 imagen

Paro y marcha en defensa de la educación pública en Salta

La comunidad educativa y científica de Salta se movilizará hoy en la Marcha Federal Universitaria, convocada por la UNSa y otras entidades, bajo el lema “No al veto. Sí a la Universidad y a la Salud pública”.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

La manifestación partirá a las 16:30 horas desde el Monumento 20 de Febrero, con cierre en la Plaza 9 de Julio. 

La movilización cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional y el CONICET.

“Buscamos visibilizar el rechazo a recortes presupuestarios que, amenazan la educación superior y la investigación”, indicó por Radio Salta, María Rita Martearena, vicerrectora de la UNSa.

 

