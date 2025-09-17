Paro y marcha en defensa de la educación pública en Salta

La manifestación partirá a las 16:30 horas desde el Monumento 20 de Febrero, con cierre en la Plaza 9 de Julio.

La movilización cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional y el CONICET.

“Buscamos visibilizar el rechazo a recortes presupuestarios que, amenazan la educación superior y la investigación”, indicó por Radio Salta, María Rita Martearena, vicerrectora de la UNSa.