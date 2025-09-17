Destacan los resultados de la primera edición del Reciclatón

La Municipalidad realizó el 1° Reciclatón con el objetivo de concentrar en un evento mensual el acopio de residuos reciclables a modo de concientización para la ciudadanía y en favor de la economía circular que reduce, reutiliza y recicla a la vez que valoriza e interpela.

La primera edición se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta. Gracias a la participación masiva de familias salteñas y empresas e instituciones comprometidas con el ambiente y el empleo del reciclaje, se logró recuperar lo siguiente:

*270 litros de aceite de cocina que ya no contaminan las cañerías de la ciudad ni el río Arenales

*6 toneladas de RAEE (residuos electrónicos), cuyos componentes se van a separar para reciclar metales, plásticos y demás componentes



*260 kilogramos de cartón y tubos cartón



*80 kilogramos de plásticos (botellas PET, tapitas y bidones)



*805 kilogramos de papel



*36 kilogramos de latas de aluminio y metales



*42 kilogramos de ecobotellas o botellas de amor que se recibieron por primera vez y que serán destinadas a la fabricación de muebles plásticos

La actividad contó con la participación de la Fundación Ceos Sol para recuperar los residuos secos reciclables, la empresa Metalnor para acopiar los RAEE, la empresa Ecoaxion para recibir los envases de aceites vegetales usados AVU para fabricar biodiésel y la empresa Terramaq que construye mobiliario sustentable a partir de la compra de plásticos a las cooperativas locales.

En octubre se realizará el 2° Reciclatón en la zona sur de la ciudad, y a los reciclables antes mencionados se sumarán para esta nueva edición: baterías de auto y motos y también, frascos y botellas de vidrio.

Es importante destacar que, en cada edición participan de manera rotativa los diferentes actores del reciclaje a fin de que el beneficio y el protagonismo sea equitativo.