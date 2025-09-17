La Provincia fortalece la alfabetización temprana e Inicial con perspectiva intercultura

En la ciudad de Tartagal, se llevó a cabo el encuentro presencial de la línea de acción Alfabetización Temprana e Inicial con perspectiva intercultural, que lleva adelante el Ministerio de Educación junto a UNICEF, CIIPME-CONICET y la Fundación León.

Participaron del encuentro alrededor de 450 personas entre supervisoras, equipos de gestión escolar, docentes y docentes bilingües de escuelas rurales de Nivel Inicial y Nivel Primario localizadas en los departamentos Gral. José de San Martín y Rivadavia; acompañaron referentes del Postítulo de Alfabetización Inicial dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica y autoridades de las Direcciones Generales de Educación Inicial y de Educación Primaria, de la Coordinación de Educación Rural y de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe.

La propuesta tuvo como objetivo fortalecer las competencias de las y los docentes en la enseñanza de la oralidad, lectura y escritura desde la primera infancia, respetando las diversidades culturales y lingüísticas de la provincia. En esta oportunidad, se trabajó junto a docentes del Nivel Primario acerca del uso de protocolos de evaluación para el monitoreo de los aprendizajes fundamentales, y sobre alfabetización en segunda lengua, con docentes del Nivel Inicial.

Desde agosto se viene trabajando en este espacio y se prevé su continuidad hasta diciembre. Está destinado a docentes de primer ciclo del Nivel Primario que se desempeñan en unidades educativas localizadas en los departamentos Gral. San Martín y Rivadavia, que en febrero recibieron materiales de lectura y actividades “Las aventuras de Ernestina, Huacajñe y Pablo”.

La actividad se organizó en el marco del Plan Operativo de Alfabetización 2025 y su puesta en marcha estuvo a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, UNICEF, CIIPME-CONICET y la Fundación León. Además se contó con el apoyo de la Municipalidad de Tartagal, a través del Área de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultura.