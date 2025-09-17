Cuatro celadores suspendidos tras el fallecimiento de Saavedra en la Alcaidía

Su muerte ocurrió un día antes del inicio de su segundo juicio por el femicidio de Salas.

Saavedra tenía 36 años y estaba en prisión desde hace tres años.

El informe preliminar expone que el cuerpo presenta una herida cortante en el pliegue del codo izquierdo con lesión vascular, siendo la causa de muerte un shock hipovolémico.

Cuatro efectivos del Servicio Penitenciario fueron suspendidos tras el incidente.

La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte y las responsabilidades dentro del sistema penitenciario.

El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el próximo miércoles 24 de septiembre.

Están coimputados Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, hermanos del principal acusado fallecido, por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.