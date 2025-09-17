 imagen

Cuatro celadores suspendidos tras el fallecimiento de Saavedra en la Alcaidía

Javier Nicolás "Chino" Saavedra, el principal sospechoso del femicidio de Jimena Salas, fue encontrado muerto el lunes pasado en el baño de la Alcaidía General de Salta.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

Su muerte ocurrió un día antes del inicio de su segundo juicio por el femicidio de Salas. 

Saavedra tenía 36 años y estaba en prisión desde hace tres años. 

El informe preliminar expone que el cuerpo presenta una herida cortante en el pliegue del codo izquierdo con lesión vascular, siendo la causa de muerte un shock hipovolémico.

Cuatro efectivos del Servicio Penitenciario fueron suspendidos tras el incidente. 

La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte y las responsabilidades dentro del sistema penitenciario.

El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Están coimputados Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, hermanos del principal acusado fallecido, por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. 

 

