Empleada doméstica irá a juicio por el robo millonario en la casa donde trabajaba
La mujer, de 53 años, está acusada de hurto calificado por utilizar la llave verdadera o similar, y sustraer cerca de 60 mil dólares de la casa de su empleador.
Salta Hoy
18 / 09 / 2025
El dinero, unos 90 millones de pesos, estaba guardado en valijas en el vestidor del dormitorio principal.
Para acceder a él, se necesitaba una llave que se encontraba en otro sector de la habitación.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga admitió las pruebas y las remitió a la Oficinas Judiciales Penales (OFIJU) para que se asigne un tribunal y fecha de debate.
Además, ordenó una pericia contable y otros informes para profundizar la investigación.