 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Empleada doméstica irá a juicio por el robo millonario en la casa donde trabajaba

La mujer, de 53 años, está acusada de hurto calificado por utilizar la llave verdadera o similar, y sustraer cerca de 60 mil dólares de la casa de su empleador.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El dinero, unos 90 millones de pesos, estaba guardado en valijas en el vestidor del dormitorio principal. 

Para acceder a él, se necesitaba una llave que se encontraba en otro sector de la habitación. 

La jueza María Victoria Montoya Quiroga admitió las pruebas y las remitió a la Oficinas Judiciales Penales (OFIJU) para que se asigne un tribunal y fecha de debate.

Además, ordenó una pericia contable y otros informes para profundizar la investigación.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO