Avanza el desafuero del diputado Estrada

La figura penal es “peculado de servicios y abuso de autoridad”.

Carlos Amad, fiscal Federal General, dijo por Radio Salta que la resolución de la Cámara Federal no está en firme porque la defensa del legislador Estrada anticipó que apelará la medida.

Amad explicó el significado del delito de peculado castigado por la ley hasta por 10 años de prisión.