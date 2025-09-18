Avanza el desafuero del diputado Estrada
Ya hay un dictamen de la Cámara Federal en ese sentido. Cabe recordar que Emiliano Estrada es investigado por la creación de una agencia que daba a conocer noticias falsas. La misma era manejada por dos empleados del estado en forma totalmente anónima.
Salta Hoy
18 / 09 / 2025
VER GALERÍA
La figura penal es “peculado de servicios y abuso de autoridad”.
Carlos Amad, fiscal Federal General, dijo por Radio Salta que la resolución de la Cámara Federal no está en firme porque la defensa del legislador Estrada anticipó que apelará la medida.
Amad explicó el significado del delito de peculado castigado por la ley hasta por 10 años de prisión.