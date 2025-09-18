El PAMI desmiente rumores sobre límite en consultas médicas para jubilados

“No existe un límite en la cantidad de consultas que un médico de cabecera puede atender”, dijeron a Radio Salta.

Aclararon que la cantidad de consultas dependerá de las necesidades de cada afiliado.

Además, esta emisora confirmó que algunos médicos de cabecera del interior de la provincia ganaron en estos meses, entre 6 millones y 15 millones de pesos por mes solo en órdenes de consulta.

Por este motivo hay todo un trabajo interno en el organismo.

Radio Salta fue testigo esta mañana cuando un médico del norte de la provincia, se contactó con el PAMI preocupado porque no podía realizar una factura electrónica para un afiliado.

El profesional había sido excluido del padrón tras recibir denuncias en su contra, y los afiliados a su cargo ya fueron distribuidos a otros médicos.

El PAMI asegura que los jubilados pueden seguir accediendo a la atención médica sin restricciones.



