El Senado rechazó el veto presidencial al proyecto de los ATN

El Senado rechazó hoy el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asestando así otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso. Fue por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales. El sostenimiento del veto fue apoyado no solo por los libertarios, sino también por los senadores del PRO Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.

Esta nueva derrota se produce a menos 24 horas de que la Cámara baja insistiera con otras dos leyes: Emergencia en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario.

La oposición no descarta sesionar el próximo miércoles para la insistencia definitiva.