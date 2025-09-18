Obras pluviales: comenzó la excavación en San Martín y Olavarría

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Obras pluviales: comenzó la excavación en San Martín y Olavarría

Los trabajos consisten en la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival y el funcionamiento del canal Vidt. El tránsito se encuentra cortado por 20 días, aproximadamente.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

En la avenida San Martín al 2.100 se encuentra el canal pluvial Vidt, donde la Municipalidad comenzó con las tareas preliminares de la obra de prolongación y refuncionalización del desagüe. Estos trabajos lograrán mitigar posibles anegamientos e inundaciones en las calzadas, particularmente en la zona de Urquiza y la vía del ferrocarril.

La obra consiste en la construcción e instalación de una alcantarilla en la avenida San Martín entre Olavarría y Suipacha, lo que permitirá un mejor drenaje del agua de lluvia, principalmente en época de tormentas.

Es importante destacar que, debido al inicio de las obras se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito, por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida será de la siguiente manera:

+ Quienes circulen por la avenida San Martín en el sentido ESTE – OESTE deberán tomar el desvío por la calle Ayacucho para luego retomar el sentido por la calle Alvarado

+ En el caso del sentido OESTE – ESTE, el desvío de circulación en la avenida San Martín se hará por la calle Ing. Maury hasta el pasaje Brealito donde a posterior se circulará por la calle San Luis hasta Olavarría para retomar la avda. San Martín

AM840

FM96.9

