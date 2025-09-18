Fentanilo contaminado: Diputados aprobó la creación de un comisión investigadora

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Fentanilo contaminado: Diputados aprobó la creación de un comisión investigadora

El iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Cámara Baja durante la misma sesión en la que se rechazaron los vetos presidenciales al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica.

Argentina

En una sesión especial, en la que se rechazaron por amplia mayoría los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad y a mano alzada, la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado.

A pesar de que en principio estaba previsto que se tratara únicamente el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, los referentes opositores lograron un entendimiento con la diputada del PRO Silvana Giudici para avanzar con la aprobación del proyecto de forma directa.

"Destaco la voluntad de todos los bloques. Esta es más que una comisión investigadora, es también una comisión de seguimiento. Tenemos que seguir en este tono, investigando hasta las últimas consecuencias", resaltó Giudici.

En esa línea, el texto consensuado por todas las partes fija como objetivos centrales esclarecer el número de casos confirmados y sospechosos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, reconstruir la cronología del brote y su primera notificación, y determinar las responsabilidades dentro del sistema sanitario público y privado. Además, la medida señala que se investigará la situación de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

En tanto, la comisión podrá solicitar informes a organismos estatales de los distintos niveles de gobierno y también está facultado a convocar a funcionarios y actores del sector privado. El cuerpo investigador deberá elaborar un informe final que precise responsabilidades y eventuales fallas institucionales.

Por último, la comisión investigadora estará compuesta por 31 diputados en representación proporcional de todos los bloques. Tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario, con quórum regido por el artículo 108 del reglamento de la Cámara. El plazo para presentar las conclusiones será hasta el 9 de diciembre de 2025.
 

