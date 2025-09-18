Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro llegaron al CCM

Como todos los años, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro llegaron al Centro Cívico Municipal (CCM).

Esta mañana, con un gran convocatoria de trabajadores municipales, fueron recibidas y cargadas hasta el Teatro Municipal, donde quedarán para exhibidas hasta mañana.

La Santa Misa se oficiará el viernes 19 a las 10 hs. Se espera una emocionante celebración con diferentes atractivos.

Se invita a los empleados municipales y a vecinos de la ciudad, a participar de la celebración religiosa.

Desde la Municipalidad agradecen a todos los que asistieron hoy al recibimiento y destacan el gran trabajo del personal en la llegada de las imágenes, teniendo en cuenta lo que significa el Señor y la Virgen del Milagro para los salteños.

