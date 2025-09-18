 imagen

Fueron dados de alta los seis intoxicados en Rosario de la Frontera

Habían compartido agua de un bidón mientras jugaban un partido de fútbol el martes pasado por la noche en esa ciudad del sur provincial.

18 / 09 / 2025

 

Los afectados de 15, 16, 17, 19 y 30 años, tuvieron que ser atendidos en el hospital local, y en las últimas horas fueron dados de alta. 

También recibió el alta médica el niño de 11 años que había sido trasladado a esta capital al Hospital Materno Infantil. 

A todo esto, sigue la investigación para determinar qué contenía el bidón que había llevado un hombre mayor de edad. 


 

