La ciudad recuperó el predio de la Ex Palúdica y lo convirtió en un paseo cultural

La capital salteña sumó un nuevo espacio público con la inauguración del Paseo Ex Palúdica, un predio histórico que durante años permaneció en desuso y que ahora fue transformado en un punto de encuentro para la cultura, el arte y la recreación de las familias.

El proyecto, fruto de la articulación entre la Provincia y la Municipalidad de Salta, tuvo su origen en 2016 con la sanción de la Ley Nacional 27.336, que permitió transferir el inmueble a título gratuito al municipio y sentar las bases para su recuperación. Hoy, esa iniciativa se concreta en un espacio moderno y accesible en pleno corazón de la ciudad.

Ubicado entre las calles General Güemes, Vicente López, pasaje Zorrilla y Juramento, el paseo cuenta con nuevas veredas, bancos, luminarias y un sistema de riego que garantiza el mantenimiento de sus áreas verdes durante todo el año. El lugar busca convertirse en un punto de reunión para vecinos y turistas, a la vez que fortalece el corredor cultural que conecta la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el Monumento al General Güemes.

Durante la inauguración, miles de familias participaron de una jornada festiva que incluyó shows musicales y espectáculos al aire libre, marcando el inicio de una nueva etapa para este predio que hasta hace poco estaba abandonado.

La puesta en valor continuará con la restauración de los siete edificios históricos del complejo, que serán destinados a nuevos espacios culturales, entre ellos un futuro museo del folclore que ampliará la propuesta del paseo y reforzará la identidad cultural de Salta.