El senador Romero se reunió con el gobernador Sáenz

“Ratifique mi compromiso, como siempre lo hice, de trabajar intensamente para que el presupuesto nacional 2026 contemple los recursos que Salta merece. Especialmente para aquellas obras comprometidas por Nación, mediante convenios que firmó e incumplió” indicó el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero en la red “X”.

Agregó “la Provincia necesita esas obras, que requieran de una inversión que excede sus posibilidades. Comparto el pensamiento, tal como se lo expresé, que los legisladores nacionales deben priorizar a Salta, por encima de las ambiciones personales, de los deseos centralistas o de las ideologías”.