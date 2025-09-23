 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El senador Romero se reunió con el gobernador Sáenz

En el encuentro realizado ayer se analizó la puesta en marcha de obras prioritarias para Salta por parte de la Nación.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Ratifique mi compromiso, como siempre lo hice, de trabajar intensamente para que el presupuesto nacional 2026 contemple los recursos que Salta merece. Especialmente para aquellas obras comprometidas por Nación, mediante convenios que firmó e incumplió” indicó el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero en la red “X”.

Agregó “la Provincia necesita esas obras, que requieran de una inversión que excede sus posibilidades. Comparto el pensamiento, tal como se lo expresé, que los legisladores nacionales deben priorizar a Salta, por encima de las ambiciones personales, de los deseos centralistas o de las ideologías”.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO