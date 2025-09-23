 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Allanamientos en la zona sureste: 5 detenidos por robos bajo la modalidad de motochorros

Los operativos se desarrollaron en los barrios Solidaridad, La Paz y Primera Junta.

Salta Hoy

23 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este lunes, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la zona este de la ciudad, en el marco de una investigación por robos cometidos bajo esa modalidad delictiva. 

Los operativos resultaron en la detención de cinco jóvenes, cuyas edades van entre los 18 y 25 años, y se realizaron sin incidentes. 

Durante los allanamientos, la policía logró secuestrar diez motocicletas con cilindradas que varían entre 110 y 150 centímetros cúbicos. 

Además, se hallaron motopartes, lo que sugiere que los detenidos podrían estar involucrados no solo en asaltos, sino también en el robo y desarme de motos para su posterior venta. 

La investigación continúa, con los elementos recabados ahora a disposición de la justicia, incluyendo celulares y dinero en efectivo.

 


 

