Allanamientos en la zona sureste: 5 detenidos por robos bajo la modalidad de motochorros

Este lunes, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la zona este de la ciudad, en el marco de una investigación por robos cometidos bajo esa modalidad delictiva.

Los operativos resultaron en la detención de cinco jóvenes, cuyas edades van entre los 18 y 25 años, y se realizaron sin incidentes.

Durante los allanamientos, la policía logró secuestrar diez motocicletas con cilindradas que varían entre 110 y 150 centímetros cúbicos.

Además, se hallaron motopartes, lo que sugiere que los detenidos podrían estar involucrados no solo en asaltos, sino también en el robo y desarme de motos para su posterior venta.

La investigación continúa, con los elementos recabados ahora a disposición de la justicia, incluyendo celulares y dinero en efectivo.



