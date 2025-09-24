Viruela del Mono: Las dos personas contagiadas en Salta se recuperan muy bien
Asi lo confirmó por Radio Salta, el medico Francisco García Campos, director general de Coordinación Epidemiológica de Salta.
Salta Hoy
24 / 09 / 2025
El funcionario hizo referencia en una entrevista a los dos casos autóctonos de la viruela detectados en la parte privada.
“Podrían aparecer nuevos casos de viruela del mono”, indicó García Campos y explicó que el virus puede llegar a causar la muerte a alguna persona con una patología o enfermedad de base.
La enfermedad se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel o a través de contacto sexual.
El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. En la mayoría de los casos la enfermedad es autolimitada con lesiones características y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a los 21 días.
La principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho, piel con piel, cara a cara, boca con boca, boca con piel o durante relaciones sexuales.
• Contacto con lesiones, secreciones, costras o descamación de la piel.
• Exposición a objetos contaminados como toallas, ropa de cama, tapizados o utensilios compartidos.
• De una persona embarazada al feto, a través de la placenta, o durante el parto mediante contacto piel con piel.
• Personas que conviven o interactúan estrechamente con personas infectadas incluidos trabajadores de la salud, parejas y cuidadores, tienen mayor riesgo de contagio.
Cuáles son los síntomas
La viruela del mono se caracteriza por las lesiones en la piel y/o mucosas que pueden presentarse como:
• Manchas rosadas (planas o elevadas), ampollas, úlceras o costras, generalmente dolorosas.
• Lesiones internas no visibles, como en la garganta o el recto.
• Fiebre, cansancio, dolor muscular, cefalea, inflamación de ganglios y molestias en la región genital, anal o rectal.
• También es común la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En personas inmunocomprometidas, la enfermedad puede adoptar formas más graves.
Recomendaciones para la población
• Evitar el contacto estrecho con personas con síntomas compatibles, incluso si no tienen diagnóstico confirmado.
• Practicar la autoprotección, evitando el contacto físico y respiratorio con casos sospechosos o confirmados.
• Las personas con diagnóstico positivo deben permanecer aisladas mientras tengan fiebre, malestar general o lesiones sin cubrir.
• No retomar las actividades cotidianas hasta que todas las lesiones se hayan cubierto o cicatrizado completamente.
• Evitar el contacto con mamíferos, incluyendo mascotas y animales silvestres, durante el período de contagio.
¿Qué deben hacer quienes estuvieron en contacto con un caso confirmado?
• Automonitorear síntomas durante 21 días desde la última exposición.
• Evitar el contacto con personas de mayor riesgo, como embarazadas, niños/as y personas inmunocomprometidas.
• Ante la aparición de síntomas (aunque sean pocas lesiones), evitar el contacto estrecho con otras personas y consultar inmediatamente al sistema de salud.
El funcionario recordó que es lo que se debe hacer ante la aparición de los primeros síntomas
• No compartir utensilios, ropa, toallas, sábanas, vasos, platos o elementos personales.
• Evitar el contacto cara a cara a menos de un metro sin uso de barbijo.