Viruela del Mono: Las dos personas contagiadas en Salta se recuperan muy bien

El funcionario hizo referencia en una entrevista a los dos casos autóctonos de la viruela detectados en la parte privada.

“Podrían aparecer nuevos casos de viruela del mono”, indicó García Campos y explicó que el virus puede llegar a causar la muerte a alguna persona con una patología o enfermedad de base.

La enfermedad se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel o a través de contacto sexual.

El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. En la mayoría de los casos la enfermedad es autolimitada con lesiones características y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a los 21 días.

La principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho, piel con piel, cara a cara, boca con boca, boca con piel o durante relaciones sexuales.

• Contacto con lesiones, secreciones, costras o descamación de la piel.

• Exposición a objetos contaminados como toallas, ropa de cama, tapizados o utensilios compartidos.

• De una persona embarazada al feto, a través de la placenta, o durante el parto mediante contacto piel con piel.

• Personas que conviven o interactúan estrechamente con personas infectadas incluidos trabajadores de la salud, parejas y cuidadores, tienen mayor riesgo de contagio.

Cuáles son los síntomas

La viruela del mono se caracteriza por las lesiones en la piel y/o mucosas que pueden presentarse como:

• Manchas rosadas (planas o elevadas), ampollas, úlceras o costras, generalmente dolorosas.

• Lesiones internas no visibles, como en la garganta o el recto.

• Fiebre, cansancio, dolor muscular, cefalea, inflamación de ganglios y molestias en la región genital, anal o rectal.

• También es común la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En personas inmunocomprometidas, la enfermedad puede adoptar formas más graves.

Recomendaciones para la población

• Evitar el contacto estrecho con personas con síntomas compatibles, incluso si no tienen diagnóstico confirmado.

• Practicar la autoprotección, evitando el contacto físico y respiratorio con casos sospechosos o confirmados.

• Las personas con diagnóstico positivo deben permanecer aisladas mientras tengan fiebre, malestar general o lesiones sin cubrir.

• No retomar las actividades cotidianas hasta que todas las lesiones se hayan cubierto o cicatrizado completamente.

• Evitar el contacto con mamíferos, incluyendo mascotas y animales silvestres, durante el período de contagio.

¿Qué deben hacer quienes estuvieron en contacto con un caso confirmado?

• Automonitorear síntomas durante 21 días desde la última exposición.

• Evitar el contacto con personas de mayor riesgo, como embarazadas, niños/as y personas inmunocomprometidas.

• Ante la aparición de síntomas (aunque sean pocas lesiones), evitar el contacto estrecho con otras personas y consultar inmediatamente al sistema de salud.

El funcionario recordó que es lo que se debe hacer ante la aparición de los primeros síntomas

• No compartir utensilios, ropa, toallas, sábanas, vasos, platos o elementos personales.

• Evitar el contacto cara a cara a menos de un metro sin uso de barbijo.