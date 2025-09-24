Un hombre sufrió el desprendimiento de mentón por la mordedura de un perro
La herida se produjo cuando quiso evitar la pelea de su perro con otro. Ocurrió el domingo pasado en Barrio Unión, zona norte, cerca de Ciudad del Milagro.
Salta Hoy
24 / 09 / 2025
Tras un alerta al Sistema de Emergencias 911, una ambulancia llegó rápidamente al lugar para atender al hombre, quien presentaba una herida cortante con desprendimiento en el mentón.
Según los profesionales del servicio de emergencias, el incidente ocurrió cuando el hombre intentó intervenir en una pelea entre su mascota y un perro que estaba en la calle.
Al agacharse para separarlos, recibió la mordedura de uno de los canes, aunque aún se desconoce cuál can lo mordió.
Fue trasladado al hospital San Bernardo para recibir atención médica.