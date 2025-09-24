Continúan los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Nacional 16

Este corredor constituye un eje estratégico que conecta a la provincia de Salta, en el empalme con la Ruta Nacional 9/34, con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

Al respecto, Federico Casas, titular de Vialidad Nacional - Salta, explicó que actualmente están trabajando equipos y máquinas en el área, que presentaba numerosas falencias como baches y deformaciones.

Las tareas contemplan el fresado y reciclado con incorporación de cemento, lo que permitirá la posterior ejecución de carpeta asfáltica en caliente.

En el sector comprendido entre El Galpón y El Tunal se desarrollará además un trabajo de micro aglomerado, que restituirá la calzada y mejorará las condiciones de circulación.

También se incluyen la restitución de banquinas con material RAP producto del fresado, el desmalezamiento, el desbosque y la instalación de señalamiento vertical, reforzando así la seguridad vial, según comentó Casas.

El funcionario mencionó en la charla el avance de las obras en el puente del río Vaqueros.

Casas confirmó que las obras de la ruta 34 en el sector de Yatasto, el puente de Vaqueros, la ruta nacional 16 y otras están incluídas dentro del Presupuesto 2026.