La policía encontró a José Mateo en perfecto estado de salud

En ese momento, cuando desapareció estaba con su madre esperando el colectivo para dirigirse al domicilio familiar de Villa Lola, de El Encón, jurisdicción de La Silleta.

Según la denuncia realizada la madrugada del día siguiente, se activó el operativo de búsqueda que terminó anoche a las 23:30.

Fue encontrado en calles Córdoba y La Rioja en el marco del operativo que había desplegado la policía de la provincia.

El niño de 12 años se encuentra en perfecto estado de salud y ya está en contacto con su familia.

Continúa la intervención de la justicia y otros profesionales para analizar la conducta del menor, que según su madre sufre de adicciones

El mismo niño le dijo a los uniformados que tiene problemas en su hogar.

Al respecto el jefe de Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, dijo a Radio Salta que al menor se le realizó un examen médico, en el cual se determinó que se encontraba en buen estado de salud.

Luego fue trasladado a La Silleta donde se continuaron las diligencias a disposición de la Fiscalía de Rosario de Lerma.

Durante la madrugada, José Mateo fue entregado a sus familiares. Se estableció una consigna en el domicilio familiar como medida de precaución y para cumplimentar las diligencias judiciales pendientes en el caso. Hoy se continuarán con los trámites para cerrar la investigación.