 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La policía encontró a José Mateo en perfecto estado de salud

El niño de 12 años era buscado desde el martes, pero había sido visto por última vez el lunes por la noche en el macrocentro de la capital salteña.

Salta Hoy

25 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

En ese momento, cuando desapareció estaba con su madre esperando el colectivo para dirigirse al domicilio familiar de Villa Lola, de El Encón, jurisdicción de La Silleta. 

Según la denuncia realizada la madrugada del día siguiente, se activó el operativo de búsqueda que terminó anoche a las 23:30. 

Fue encontrado en calles Córdoba y La Rioja en el marco del operativo que había desplegado la policía de la provincia. 

El niño de 12 años se encuentra en perfecto estado de salud y ya está en contacto con su familia. 

Continúa la intervención de la justicia y otros profesionales para analizar la conducta del menor, que según su madre sufre de adicciones

El mismo niño  le dijo a los uniformados que tiene problemas en su hogar.

Al respecto el jefe de Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, dijo a Radio Salta que al menor se le realizó un examen médico, en el cual se determinó que se encontraba en buen estado de salud.

Luego fue trasladado a La Silleta donde se continuaron las diligencias a disposición de la Fiscalía de Rosario de Lerma.

Durante la madrugada, José Mateo fue entregado a sus familiares. Se estableció una consigna en el domicilio familiar como medida de precaución y para cumplimentar las diligencias judiciales pendientes en el caso. Hoy se continuarán con los trámites para cerrar la investigación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO