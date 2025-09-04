Sáenz: “El centralismo nos posterga”

El primer mandatario habló largamente esta mañana en el acto de inicio de obras de la autopista del Valle de Lerma.

Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la falta de cumplimiento de los acuerdos sobre obras fundamentales para Salta.

En varias líneas de su alocución volvió a reclamar a los legisladores nacionales, apoyo en el reclamo.