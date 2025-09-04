 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Sáenz: “El centralismo nos posterga”

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a cargar hoy contra el Gobierno nacional por los fondos reclamados para importantes obras viales. Lo hizo en el acto por inicio de las obras de la Autopista del Valle de Lerma.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El primer mandatario habló largamente esta mañana en el acto de inicio de obras de la autopista del Valle de Lerma. 

Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la falta de cumplimiento de los acuerdos sobre obras fundamentales para Salta.

En varias líneas de su alocución volvió a reclamar a los legisladores nacionales, apoyo en el reclamo.

 

AM840

FM96.9

