La temporada de los natatorios en capital es muy positiva

Con respecto al balneario Carlos Xamena, Barraguirre expresó que "hace un tiempo ya no se permite acampar en el mismo con carpa pero si el pernocte con vehículos recreativos con cama propia (motorhome) debido a que el año pasado recién se logró desalojar a una familia que estaba viviendo en mismo".

Para finalizar, el Coordinador de la agencia Salta Deporte de la Municipalidad, destacó las actividades deportivas en los Centros Integradores Comunitarios, en los natatorios con colonias tradicionales, colonias inclusivas y colonias para adultos mayores.