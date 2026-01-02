Buenas perspectivas para el sector inmobiliario
El sector inmobiliario en Salta inicia el 2026 con expectativas favorables. Así lo afirmó Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, quien señaló que el mercado podría mostrar un buen nivel de actividad impulsado por distintas herramientas y proyectos urbanísticos, aun en un contexto de escasa obra pública.
02 / 01 / 2026
Martin Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta
“Creemos que habrá un buen movimiento en el mercado gracias a varias herramientas que podrían llegar a suplir la falta de obra pública” dijo.
Y enumeró varios proyectos que permitirán construcciones en el centro: “Hay un intento de modificación del COPAUPS para las construcción en el casco histórico y otro que corresponde a cambios en el PIDUA” contó Biella