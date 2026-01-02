Buenas perspectivas para el sector inmobiliario

Así lo dijo esta mañana Martin Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta

“Creemos que habrá un buen movimiento en el mercado gracias a varias herramientas que podrían llegar a suplir la falta de obra pública” dijo.

Y enumeró varios proyectos que permitirán construcciones en el centro: “Hay un intento de modificación del COPAUPS para las construcción en el casco histórico y otro que corresponde a cambios en el PIDUA” contó Biella