 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Buenas perspectivas para el sector inmobiliario

El sector inmobiliario en Salta inicia el 2026 con expectativas favorables. Así lo afirmó Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, quien señaló que el mercado podría mostrar un buen nivel de actividad impulsado por distintas herramientas y proyectos urbanísticos, aun en un contexto de escasa obra pública.

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Así lo dijo esta mañana Martin Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta 

“Creemos que habrá un buen movimiento en el mercado gracias a varias herramientas que podrían llegar a suplir la falta de obra pública” dijo.

Y enumeró varios proyectos que permitirán construcciones en el centro: “Hay un intento de modificación del COPAUPS para las construcción en el casco histórico y otro que corresponde a cambios en el PIDUA” contó Biella

 

                                                   

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO