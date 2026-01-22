Crecer el temor de los habitantes de Misión La Paz por la crecida del río Pilcomayo El río ya ingresó en la ruta provincial 54, a la altura de Misión La Paz. Si la rompe con más fuerza pasará directo a Misión Km II, donde hay una escuela y una comunidad wichi.El vocero indígena de la comunidad wichi, Hugo González, expresó que "solicitan al gobierno provincial que sumen a las personas de la comunidad para trabajar en forma conjunta ya que el pilcomayo es un río silencioso y muy distinto a otros".