Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los hospitales públicos trabajan con guardias para emergencias durante el carnaval

Debido a los feriados del 16 y 17 de febrero por el carnaval, el Ministerio de Salud Pública organizó sus servicios.

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

Los hospitales de la capital y del interior mantendrán sus servicios de Emergencias. 

La atención en consultorios externos se reanudará el miércoles 18. 

Se aconseja a la población acudir a centros de Primer Nivel de Atención para problemas de baja y mediana complejidad. 

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) estará operativo y se puede contactar a través del 911. 

El IPS permanecerá cerrado hoy y mañana. 

 


 

AM840

FM96.9

