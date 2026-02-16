Los hospitales públicos trabajan con guardias para emergencias durante el carnaval
Debido a los feriados del 16 y 17 de febrero por el carnaval, el Ministerio de Salud Pública organizó sus servicios.
16 / 02 / 2026
Los hospitales de la capital y del interior mantendrán sus servicios de Emergencias.
La atención en consultorios externos se reanudará el miércoles 18.
Se aconseja a la población acudir a centros de Primer Nivel de Atención para problemas de baja y mediana complejidad.
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) estará operativo y se puede contactar a través del 911.
El IPS permanecerá cerrado hoy y mañana.