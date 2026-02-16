Los hospitales públicos trabajan con guardias para emergencias durante el carnaval

Los hospitales de la capital y del interior mantendrán sus servicios de Emergencias.

La atención en consultorios externos se reanudará el miércoles 18.

Se aconseja a la población acudir a centros de Primer Nivel de Atención para problemas de baja y mediana complejidad.

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) estará operativo y se puede contactar a través del 911.

El IPS permanecerá cerrado hoy y mañana.



