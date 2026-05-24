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Cristina Kirchner recibió al fotógrafo Pablo Grillo

El encuentro se realizó en la vivienda de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Argentina

24 / 05 / 2026

 

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este sábado en su domicilio al fotógrafo Pablo Grillo, quien en 2025 sufrió graves heridas tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una manifestación frente al Congreso.

El encuentro se realizó en la vivienda de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. De la reunión también participó el padre del reportero gráfico.

La visita fue difundida en redes sociales por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien compartió una imagen del encuentro y escribió: “Nuestra tarde milagrosa. Cristina con Pablo, Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes...”.

El hecho que dejó gravemente herido a Grillo ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando el fotógrafo cubría los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina durante una protesta.

Según trascendió, el cabo de Gendarmería Nacional Argentina Héctor Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó directamente en la cabeza del reportero gráfico, provocándole severos daños y una larga recuperación que continúa hasta la actualidad.

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